Турнир по баскетболу памяти Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова пройдёт в Пскове

12:00, 20 октября 2017, ПАИ

20-22 октября в Пскове в Доме спорта на Набережной реки Великой, 16 состоится турнир по баскетболу памяти ветеранов псковского спорта Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, в соревнованиях примут участие мужские и женские команды из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кондопоги.

Организаторами состязаний выступают городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и Федерация баскетбола Пскова. Отдел Росгвардии по Псковской области учредил специальные призы лучшим игрокам каждой команды.

Турнир проводится в 19-й раз. Вначале в нём участвовали только мужские команды, но уже третий год подряд соревнуются и женщины. Изначально турнир был посвящен памяти Алексея Вишнякова, который до 1998 года возглавлял федерацию. В 2000 году в названии турнира появилась вторая фамилия - погиб при исполнении воинского долга служивший в ОМОНе лучший баскетболист Псковской области Дмитрий Шемякин. Три последних года турнир посвящен трем спортсменам - имя Юрия Тарасова решено было добавить за заслуги перед псковским спортом: он входил в состав сборной города, участвовал в оргкомитете этих соревнований, пропагандировал занятия баскетболом.

Турнир начнется 20 октября в 17:30 с торжественного парада команд.