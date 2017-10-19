0
22:25
Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино
12:00
Псковский активист ОНФ примет участие в соревнованиях по триатлону «IronMan Barcelona 2018»
12:31
Футболисты псковского клуба «Стрела» стали победителями Международного турнира в Тарту
09:34
Псковичка поборется за победу на Чемпионате мира по стрельбе из лука в Мексике
15:02
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:23
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
15:06
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Спорт

Турнир по баскетболу памяти Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова пройдёт в Пскове

20-22 октября в Пскове в Доме спорта на Набережной реки Великой, 16 состоится турнир по баскетболу памяти ветеранов псковского спорта Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, в соревнованиях примут участие мужские и женские команды из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кондопоги.

Организаторами состязаний выступают городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и Федерация баскетбола Пскова. Отдел Росгвардии по Псковской области учредил специальные призы лучшим игрокам каждой команды.

Турнир проводится в 19-й раз. Вначале в нём участвовали только мужские команды, но уже третий год подряд соревнуются и женщины. Изначально турнир был посвящен памяти Алексея Вишнякова, который до 1998 года возглавлял федерацию. В 2000 году в названии турнира появилась вторая фамилия - погиб при исполнении воинского долга служивший в ОМОНе лучший баскетболист Псковской области Дмитрий Шемякин. Три последних года турнир посвящен трем спортсменам - имя Юрия Тарасова решено было добавить за заслуги перед псковским спортом: он входил в состав сборной города, участвовал в оргкомитете этих соревнований, пропагандировал занятия баскетболом.

Турнир начнется 20 октября в 17:30 с торжественного парада команд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино
19 октября 2017
Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино 3
Псковский активист ОНФ примет участие в соревнованиях по триатлону «IronMan Barcelona 2018»
18 октября 2017
Псковский активист ОНФ примет участие в соревнованиях по триатлону «IronMan Barcelona 2018» 4
Футболисты псковского клуба «Стрела» стали победителями Международного турнира в Тарту
17 октября 2017
Футболисты псковского клуба «Стрела» стали победителями Международного турнира в Тарту 1
Псковичка поборется за победу на Чемпионате мира по стрельбе из лука в Мексике
17 октября 2017
Псковичка поборется за победу на Чемпионате мира по стрельбе из лука в Мексике 1
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
10 октября 2017
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10 октября 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Дальше будет больше
10 октября 2017
Дальше будет больше

Идет загрузка...