0
13:24
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
13:00
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
12:30
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
11:46
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:27
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
10:54
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
Еще новости
  • Коротко
Общество

«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Конкурсантки «Мисс Псков 2017» приняли участие в «европейской» фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил  директор конкурса Николай Королев.

  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина
  • Европейская фотосессия «Мисс Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина

«На этот раз конкурсантки должны были проявить артистизм и сфотографироваться с брендированными табличками жилого комплекса «Европа», - рассказал он.

Официальные стилисты конкурса: салон красоты «MIZI»

Студия колористики Марии Никулиной.

Официальный визажист – Виктория Марчук. Визажисты конкурса: Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Никандрова Дарья, Ирина Попова

Официальный фотограф: Татьяна Родина.

Место съемки : ЖК «Европа».

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • «Мисс Псков 2017»
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017» Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО) Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
20 октября 2017
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
20 октября 2017
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
20 октября 2017
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 октября 2017
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
20 октября 2017
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
20 октября 2017
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
С начала 2017 года более 300 млн рублей взыскали псковские приставы с должников
19 октября 2017
С начала 2017 года более 300 млн рублей взыскали псковские приставы с должников 3

Идет загрузка...