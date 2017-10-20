«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Конкурсантки «Мисс Псков 2017» приняли участие в «европейской» фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
«На этот раз конкурсантки должны были проявить артистизм и сфотографироваться с брендированными табличками жилого комплекса «Европа», - рассказал он.
Официальные стилисты конкурса: салон красоты «MIZI».
Студия колористики Марии Никулиной.
Официальный визажист – Виктория Марчук. Визажисты конкурса: Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Никандрова Дарья, Ирина Попова
Официальный фотограф: Татьяна Родина.
Место съемки : ЖК «Европа».
Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.