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Общество

Псковские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде на знание ПДД

Ученики псковского многопрофильного правового лицея № 8 победили во всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном управлении образования Псковской области, всего в конкурсе участвовали 386 команд из различных субъектов Российской Федерации. В составе каждой — четыре школьника в возрасте от 14 до 17 лет и педагог.

Командам необходимо было онлайн выполнить ряд тестовых и творческих заданий, а также ответить на проблемные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. По сумме набранных балов экспертный совет выявил три команды призеров.

Всероссийская интернет-олимпиада состоялась на интернет-портале в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».

Цель интеллектуального состязания — развитие массовых форм обеспечения безопасности участия школьников в дорожном движении, профилактики дорожно-транспортного травматизма, развитие у школьников компетенций, связанных с применением правил дорожного движения и безопасным дорожным движением. Организатор — Министерство образования и науки РФ.

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