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Общество

Путин: ЕГЭ себя во многом оправдал

Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России во многом себя оправдал, но такой способ проверки знаний не лишен проблем. Об этом пишет газета «Известия».

«У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний [ЕГЭ] себя во многом оправдал, но много и проблем возникает», — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что «всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества», оно не должно быть «конвейерным».

Ранее Путин поддержал инициативу прибавлять к результатам ЕГЭ до 25 баллов за портфолио достижений учащегося.

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