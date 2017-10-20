Врио губернатора намерен внести изменения в систему органов исполнительной власти Псковской области

11:12, 20 октября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение регионального парламента изменения в статью 10.1 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству инфорации в пресс-службе Псковского областного Собрания, проект закона будет рассмотрен на 13-й очередной сессии парламента 26 октября.

В соответствии со статьей 46 Устава Псковской области временно исполняющий полномочия губернатора области не вправе назначать на должность и освобождать от должности своих заместителей. В то же время на практике может возникнуть ситуация, когда в период до вступления в должность избранного губернатора области полномочия его заместителя могут быть прекращены по собственному желанию или соглашению сторон.

В таком случае предусмотренные статьей 37 Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области» полномочия вице-губернатора (организация работы по конкретным направлениям деятельности администрации области, координация и контроль за деятельностью органов и организаций в определенной сфере ведения) при отсутствии возможности их перераспределения между другими заместителями останутся без исполнения. Такая ситуация не отвечает целям деятельности администрации области по обеспечению надлежащего и эффективного исполнения возложенных на нее полномочий по решению вопросов государственного значения, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим по аналогии с предусмотренной федеральным законодательством процедурой назначения временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) предлагается дополнить закон области положением о возможности назначения временно исполняющих обязанности заместителей губернатора области на период до вступления в должность избранного главы региона.

Также Михаил Ведерников инициировал рассмотрение законопроектов «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год» и «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области».