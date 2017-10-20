«Псковэнерго» предлагает бизнесу новые услуги при техприсоединении

12:06, 20 октября 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» будет сопровождать каждую заявку на технологическое присоединение к сетям от 15 до 150 кВт услугой «персональный менеджер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Как правило, запрос на присоединение такой мощности поступает от представителей малого и среднего бизнеса - юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

По информации начальника отдела технологического присоединения «Псковэнерго» Максима Федорова, основной принцип услуги «персональный менеджер» заключается в том, что непосредственное взаимодействие c заявителем по всем вопросам технологического присоединения осуществляет исключительно один представитель энергокомпании. При подаче заявки на техприсоединение такому заявителю в автоматизированной системе будет подключаться услуга «персональный менеджер». С этого момента заявителя курирует работник, который будет полностью сопровождать реализацию его заявки. На всех этапах «персональный менеджер» обеспечит информацией заявителя в режиме онлайн. К примеру, на стадии подготовки технической и проектной документации, заключения договора на техприсоединение он проконсультирует клиента по перечню мероприятий, указанных в техусловиях, по расчету платы за техприсоединение, по вопросам взаимодействия с системным оператором, уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и так далее. На завершающей стадии процедуры техприсоединения «персональный менеджер» обеспечит формирование пакета документов, необходимого для заключения договора энергоснабжения со сбытовой компанией.

Как подчеркнули в отделе техприсоединения, услуга «персональный менеджер» призвана упростить порядок и сделать максимально удобной процедуру технологического присоединения к электросетям для малого и среднего бизнеса.

С начала года в «Псковэнерго» поступило в общей сложности 65 заявок на подключение электроэнергии от 15 до 150 кВт. В подавляющем большинстве случаев мощность запрашивается для объектов бытового обслуживания – магазинов, кафе, гостиниц, автосервисов, складских помещений, производственных баз и крестьянско-фермерских хозяйств в различных районах области. На сегодняшний день на исполнении у специалистов энергокомпании находится 22 договора от данной категории заявителей.

Специалисты «Псковэнерго» проводят работу по повышению информированности регионального бизнес-сообщества и, прежде всего, представителей малого и среднего предпринимательства о подключении к электросетям. Помимо консультативной работы в Центрах обслуживания потребителей и в онлайн-сервисах, работники энергокомпании участвуют в публичных инфраструктурных мероприятиях Торгово-промышленной палаты Псковской области в проведении «Дней предпринимателей» с разъяснением процедуры доступа к электросетевой инфраструктуре. Так, в августе

специалисты «Псковэнерго» продемонстрировали возможности дистанционных сервисов по техприсоединению на заседании Координационного совета по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Великие Луки, в минувшем месяце – для предпринимателей Новоржевского района, следующая встреча энергетиков с представителями малого и среднего бизнеса состоится 27 октября в Опочке.