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Политика

Псковский облизбирком повышает квалификацию организаторов выборов

18 и 19 октября обучающие семинары для членов участковых избирательных комиссий прошли в Усвятском и Великолукском районах. Занятия проводятся по программе и стандартам, разработанными ЦИК России, которые апробированы и адаптированы региональным избиркомом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Основной акцент в профессиональной подготовке членов избирательных комиссий сделан на последних изменениях в избирательном законодательстве, на технических новшествах - изготовлении протоколов УИК об итогах голосования с применением QR-кодирования и организации видеонаблюдения.

Организаторы обучения считают, что занятия на уровне участковых избирательных комиссий, которые выступают непосредственным и основным звеном в организации, проведении голосования и подведении его итогов, должны включать в себя больше практических занятий по всем стадиям избирательного процесса.

Следующий обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий пройдет в Гдовском районе.

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