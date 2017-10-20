Псковский облизбирком повышает квалификацию организаторов выборов

12:19, 20 октября 2017, ПАИ

18 и 19 октября обучающие семинары для членов участковых избирательных комиссий прошли в Усвятском и Великолукском районах. Занятия проводятся по программе и стандартам, разработанными ЦИК России, которые апробированы и адаптированы региональным избиркомом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Основной акцент в профессиональной подготовке членов избирательных комиссий сделан на последних изменениях в избирательном законодательстве, на технических новшествах - изготовлении протоколов УИК об итогах голосования с применением QR-кодирования и организации видеонаблюдения.

Организаторы обучения считают, что занятия на уровне участковых избирательных комиссий, которые выступают непосредственным и основным звеном в организации, проведении голосования и подведении его итогов, должны включать в себя больше практических занятий по всем стадиям избирательного процесса.

Следующий обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий пройдет в Гдовском районе.