Сергей Зимний наступил по народному календарю

12:38, 20 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 20 октября, по народному календарю наступил день Сергея Зимнего. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Другой святой — Сергий Нуромский, или Вологодский, живший в XIV-XV веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого был наслышан. Спустя некоторое время Сергий с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурму, чтобы предаться там уединению. Там ему пришлось пережить нападения разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы.

Постепенно вокруг Сергия начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель. Спустя много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский явился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор счел это чудо обыкновенным сном и в наказание лишился способности двигаться. Излечение он получил только у гроба святого. Когда могилу Сергия все же привели в порядок, около нее начали происходить исцеления.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену. «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает», — говорили в народе.