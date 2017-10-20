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Общество

Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам на округе № 5. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Группа псковичей, проживающих на улицах Ранней, Окраинной, Родниковой и Сосновой обратилась к главе города по вопросу подсыпки проезжей части в их районе. Кроме того, они просили рассмотреть возможность установки детской и спортивной площадок. По их словам, в микрорайоне имеются для этого участки соответствующего размера. Иван Цецерский поручил проработать ситуацию с соответствующими Управлениями администрации города и еще раз вернуться к вопросу.

Жители дома №3 по улице Мирной обратились с просьбой помочь в благоустройстве контейнерной площадки для бытовых отходов и тротуаров рядом с многоэтажкой, а также в благоустройстве подвала, где, по их словам, отсутствует освещение и много мусора. Глава Пскова дал поручение своему помощнику проработать эти вопросы с директором местной управляющей организации.

Псковичка, проживающая в доме №50 по улице Яна Райниса, подняла проблему протекающей крыши. По ее словам вода может попасть в щиток с электропроводкой. Кроме того, на одной из стен в квартире проступает плесень. Иван Цецерский порекомендовал письменно обратиться в управляющую организацию, которая обслуживает дом и обязана дать письменный ответ, а также принять соответствующие меры в установленные сроки. В свою очередь глава города дал своему помощнику поручение держать эту ситуацию на особом контроле.

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