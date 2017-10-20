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Общество

Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября

С 23 по 27 октября запланировано отключение потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС города Великие Луки для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в понедельник с 9:00 до 16:00 свет отключат по улице Молодогвардейцев, 1-30, переулку Летному, 2-21, проезду Попова, 1-15, улицам Дальней и Дубовой, проезду Тимирязева, 5-10, С. Ковалевской, 1-8, Винатовского, 17-35. С 14:00 до 16:00 электроэнергии не будет в посёлке Майкино.

24 октября с 9:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по улицам Званной, 1-24, Ботанической, 20-28, Низовой, 1-18, Холмской, 42-56, 19-27, переулку Зенитному, 1-28, Ботаническому, 3-19, Центральной Рыкановской, 100а, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 4, 2, Дворовой, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12.

26 октября с 9:00 до 16:00 света не будет по Максимовской, 19-45, Кленовой, 5-14, Дворовой, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12, Центральной Рыкановской, 100а, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 4, 2, Труда 2, 4, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Полиграфистов, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 104, 112, 112а, 114, 116, Портовой, 71.

27 октября отключения запланированы  с 9:00 до 16:00 по улице Тенистой, 31, пешеходного светофора на проспекте Гагарина, 123, а также домов по Гагарина, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 94, 95д, 96, 96б, 96в, 96а, 102, 104, 104а, 106а, Глинки, 3, 5.

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