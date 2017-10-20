Привиться от гриппа все желающие смогут 21 октября у торгового центра на Октябрьском проспекте в Пскове

16:04, 20 октября 2017, ПАИ

21 октября все желающие смогут привиться от гриппа в Пскове у торгового центра «Максимус» на Октябрьском проспекте, 54. Выездную вакцинацию Псковская городская поликлиника будет вести там с 10:00 до 17:30, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт.

На следующей неделе выездная вакцинация будет идти по следующему графику:

23 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Труда, 54, около магазина «Тележка».

24 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Рижский проспект, 96 Б, около магазина «Лента».

25 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Труда, 54, около магазина «Тележка».

26 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Труда, 37 А, около магазина «Семейный магнит».

27 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Советская, 20, «Главпочтамт».

28 октября с 10:00 до 14:00 по адресу: Рижский проспект, 96 Б, около магазина «Лента».

Вакцинация также продолжается в поликлиниках и подразделениях поликлиники. В этом случае необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника № 1 Кузнецкая,19 кабинет №10, № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-29, 66-53-50;

поликлиника № 2 Коммунальная, 23 кабинет № 4, с 8 до 17 часов, телефон 57-33-66;

поликлиника № 3 Индустриальная, 8 кабинет № 7, с 8 до 17 часов кроме среды (в среду с 8 до 13 часов), телефон 53-62-14;

в офисах врача общей практики:

улица Николая Васильева, 83а с 8 до 16 часов телефон 73-42-33 - по расписанию работы врача общей практики;

улица Коммунальная, 81 телефон 55-51-20 с 8 до 17 часов;

улица Красноармейская, 26 телефон 57-38-09 с 8 до 17 часов;

улица Киселева, 8, телефон 29-83-17 с 8 до 17 часов,

улица Алехина, 10 телефон 75-00-89 с 8 до 12 часов.

В субботу следует обращаться в поликлинику № 2 по адресу: Псков, улица Коммунальная, 23, к дежурному врачу-терапевту с 8 до 15 часов.

Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.