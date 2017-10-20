До +10 градусов ожидается в Псковской области 21 октября

16:42, 20 октября 2017, ПАИ

21 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем - от +5 до +10.

Атмосферное давление будет ниже нормы.