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Общество

До +10 градусов ожидается в Псковской области 21 октября

21 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  -1 до +4 градусов,  днем  - от +5 до +10.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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