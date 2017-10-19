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Спорт

Участок дороги Нестрино - Остров будет перекрыт в связи с проведением чемпионата Псковской области по бегу на шоссе

21 октября в Порховского районов планируется временное прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги Нестрино - Остров в связи с проведением открытого 39-го чемпионата Псковской области по бегу на шоссе, посвященного памяти жертв фашизма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Дорога будет перекрыта от Нестрино до деревни Веретени км 0+000 - км 6+921 с 11:40 до 12:40.

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