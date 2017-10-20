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Общество

Успешной коммуникации научатся псковские старшеклассники

Для учащихся 8-11 классов в образовательных учреждениях Псковского района начался цикл бесед «Общаться, как?». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, первое занятие состоялось 18 октября для 22 учащихся Родинской средней общеобразовательной школы.

Организаторами цикла бесед являются отдел по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» совместно с управлением образования Псковского района.

«Актуальность бесед обусловлена тем, что число молодых людей, испытывающих трудности в общении, очень велико, - пояснили организаторы мероприятия. - Общение является ведущим видом деятельности подростков и очень значимо в субъективном плане для большинства из них. В то же время навыки конструктивного общения развиты у подростков недостаточно, что связано в первую очередь с малым социальным опытом. Также причинами коммуникативных трудностей у молодых людей могут являться неуверенность в себе, низкая самооценка, неумение взаимодействовать в группе, слушать и понимать собеседника, недостаточное развитие вербальных и невербальных средств общения, неумение их адекватно использовать. Все эти навыки помогут подросткам избежать развития зависимостей, которые часто выступают замещением при проблемах в межличностном общении».

На занятиях психолог ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» Елена Антонова научит учащихся снимать психологические барьеры, мешающие успешной коммуникации. Планируется в течение полутора месяцев совершить 14 выездов, в беседах примут участие более 500 учащихся.

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