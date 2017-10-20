Мини-ярмарка вакансий дистанции пути и локомотивного депо прошла в Великих Луках

22:40, 20 октября 2017, ПАИ

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» в великолукском центре занятости проведена мини-ярмарка вакансий для безработных граждан и неработающего населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по труду и занятости населения.

Были предоставлены 4 вакансии для Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции-филиала ОАО «РЖД» и ООО «ТМХ-Сервис» Сервисное локомотивное депо города Великие Луки. В мероприятии приняли участие 19 граждан. Участникам мини-ярмарки были предложены рабочие места на данных предприятиях, проведено собеседование с работодателями.