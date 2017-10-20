Как заваривать хлеб узнали псковские пенсионерки

15:50, 20 октября 2017, ПАИ

В Псковском хлебокомбинате в рамках проекта «Помощь ради жизни» Псковского Красного Креста состоялась очередная встреча клуба «Хозяюшка», где прошел мастер-класс сотрудников предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

«Пожилые люди узнали, что заварной хлеб «заваривается» целые сутки, а в хлебе «здоровье» присутствуют богатые витаминами семена подсолнечника и льна. Пенсионеры научились оформлять кусочки бисквита своими руками и изготовлять розы из крема», - отметили в Красном Кресте.

Напомним, что встречи проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).