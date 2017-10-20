Псков временно стал «юридической столицей Парламентской Ассоциации Северо-Запада России»

15:35, 20 октября 2017, ПАИ

В Пскове проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Законодателей из 11 регионов федерального округа приветствовал председатель регионального парламента, заместитель председателя ПАСЗР Александр Котов. В начале выступления он коротко представил регион: «Псковская область богата историческими, культурными и религиозными традициями. Я уверен, что познакомившись с нашим регионом, вам захочется побывать здесь ещё и ещё раз».

Затем Александр Котов высказал своё мнение о возможностях, которые предоставляет региональным законодателям парламентская ассоциация. «ПАСЗР и комитеты в её составе - это хороший инструмент, которым законодатели могут пользоваться для того, чтобы обозначать проблемы общего характера, которые волнуют наших граждан, и предлагать пути решения этих проблем посредством внесения законодательных инициатив», - сказал спикер.

Александр Котов поделился с коллегами своим видением организации работы парламентских комитетов. «Мы с вами, уважаемые коллеги, грешим тем, что готовим обращения в федеральные органы власти с целью помочь нам в разрешении тех или иных проблем – это, конечно, правильно, но это не самый короткий путь для решения этих проблем, - сказал председатель облсобрания. - Самый короткий путь – подготовка законодательной инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство. Чем больше таких законодательных инициатив мы будем готовить, чем тщательнее они будут проработаны, тем больше шансов на то, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены».

На правах принимающей стороны спикер областного Собрания пожелал гостям успешной и плодотворной работы на Псковской земле.

«Выражу общее консолидированное мнение: мы с коллегами уже почувствовали теплоту и красоту Псковской земли», - сказал в ответном слове председатель постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам, председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. Парламентарий поблагодарил Александра Котова за личное присутствие на заседании комитета и сказал, что «Псков на три дня стал юридической столицей Парламентской Ассоциации Северо-Запада России».

Предваряя обсуждение правовых вопросов, Денис Четырбок отметил, что повестка сегодняшнего заседания насыщеннее, чем обычно. «Это свидетельствует об активности, которую проявили субъекты при формировании повестки дня, а также того, что вопросы, которые мы обсуждаем, имеют принципиально важное значение для всех субъектов Северо-Запада России», - сказал председатель постоянного комитета и предложил коллегам перейти к работе.

Региональным законодателям предстоит рассмотреть более десятка законопроектов и инициатив. Так, в повестку заседания включены вопросы, касающиеся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков и электронных систем доставки никотина, ужесточения административной ответственности за незаконные пассажирские перевозки и установления административной ответственности за нарушение порядка пользования муниципальным имуществом. Кроме того, парламентарии обсудят актуальные проблемы развития застроенных территорий и пути их решения, а также проблемные аспекты, возникающие при реализации Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на территории Северо-Западного федерального округа.