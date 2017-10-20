Три тысячи рублей перевела жительница Псковского района мошенникам на взломанный аккаунт брата

12:55, 20 октября 2017, ПАИ

В Псковском районе местная жительница перевела мошенникам три тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 октября женщине в социальных сетях пришло сообщение от имени ее брата, который просил срочно помочь с деньгами. Женщина перечислила на указанный адрес три тысячи рублей. А потом решила созвониться с родственником. Выяснилось, что брат никаких сообщений подобного рода не отправлял.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.