Четыре женщины пострадали в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове

13:11, 20 октября 2017, ПАИ

19 октября в Пскове у дома № 13/1 по улице Леона Поземского 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выезде с второстепенной дороги не пропустил ВАЗ-21099 под управлением 31-летнего мужчины и столкнулся с ним. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пострадали пассажирки ВАЗа - женщины 37, 47, 44 и 49 лет.

В тот же день в Пскове у дома № 15б по улице Коммунальной 27-летний водитель «Шевроле Лачетти» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиана», за рулем которого находился 23-летний молодой человек, последний двигался во встречном направлении на запрещающий сигнал светофора. В итоге водитель «Шевроле» получил незначительные травмы.

Кроме того, вчера в Великих Луках у дома № 54а по улице Новоселенинской 51-летний водитель машины «Шкода Октавия» при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил право проезда и столкнулся с автомобилем ЗАЗ-968 под управлением 66-летнего мужчины. 61-летняя пассажирка ЗАЗа обратилась за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.

Помимо этого, за прошедшие сутки псковские сотрудники ГИБДД остановили 8 нетрезвых водителей.