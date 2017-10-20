Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове

13:24, 20 октября 2017, ПАИ

19 октября на научно-методическом совете Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия аргументирована необходимость придания статуса «достопримечательного места» району злодеяний в годы немецко-фашистской оккупации. Речь идёт о местах массовых расстрелах и сожжении трупов советских граждан и военнопленных в районе «Салотопки», «Кожсклада» и «Дома Павловой» на Зональном шоссе в Пскове.

Однако, по словам заместителя председателя комитета Натальи Сергеевой, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Это станет возможно после подготовки полного пакета документов.

«Пока решение не принято, говорить не о чем. Должна пройти историко-культурная экспертиза, разработаны режимы использования территории. Тема требует детальной проработки, в том числе проведения археологических работ по определению границ этой территории. Всё должно быть доисследовано. Если будут обнаружены места погребений, то их исключат из хозяйственной деятельности», - уточнила Наталья Сергеева.

Краевед, член общественного совета при Госкомитете Андрей Иванов указал на то, что сейчас рядом с местами фашистских злодеяний ведется строительство автокемпинга. К своей записи в соцсети Facebook он также приложил карты с примерными границами территории. По его словам, границы обозначены согласно исследованным им документам. «Если провести натурные изыскания, то их, конечно, можно будет определить более чётко. Сейчас они весьма обширны», - уточнил историк.



Фото: Андрей Иванов



Фото: Андрей Иванов



Фото: Андрей Иванов





Андрей Иванов отметил, что наименование «достопримечательное место» даст участку особый охранный статус. «Территория будет с определенными обременениями, поэтому важно чётко установить границы, чтобы не создавать препятствий для хозяйственной деятельности. Но нужно внимательно к этому месту отнестись, ведь там погибли более 2,5 тысяч наших сограждан. Места суровые, лютые, с такими территориями надо работать аккуратно. Чтобы избежать ошибок, которые произошли со «Шталагом-372», мы решили добиваться придания этой территории статуса достопримечательного места», - пояснил он.