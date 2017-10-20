Повторно севшего за руль нетрезвым островича задержала полиция

13:33, 20 октября 2017, ПАИ

В Острове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 октября, вечером, в Острове полицейские остановили автомобиль «Опель Вектра». Выяснилось, что иномаркой управлял 57-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.