Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств

13:00, 20 октября 2017, ПАИ

Хирурги Псковской областной клинической больницы продолжают осваивать современные методы оперативных вмешательств, основанных на малоинвазивных методах. Одну из таких операций — эндоскопическую резекцию щитовидной железы — провел в пятницу, 20 октября, заместитель главного врача по хирургии Игорь Дитрих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он рассказал, что в России подобные оперативные вмешательства практикуются лишь в четырех клиниках. В Пскове кроме Игоря Дитриха методом владеют еще два доктора. Всего в областной больнице выполнены 12 таких операций.

Подобный вид хирургических вмешательств выполняется на ранних стадиях опухолевидных заболеваний щитовидной железы, которые впоследствии могут привести к раковой трансформации. Операция удаления узлов на щитовидной железе относится к вмешательствам высокого уровня сложности.

Методика эндоскопической операции заключается во внешейном доступе к оперируемому органу. Хирург подводит инструменты к щитовидке через три небольших разреза: один в подмышечной впадине и два — в околососковой области. Преимущества этого метода перед классическим способом резекции или удаления щитовидной железы состоят в косметическом эффекте (отсутствует достаточно большой разрез в нижней части шеи) и малой травматичности.

Игорь Дитрих также рассказал, что Псковская областная больница оснащена необходимым оборудованием для проведения эндоскопических вмешательств. Медучреждение располагает 10 эндоскопическими стойками. Кроме того, непосредственно для операций на щитовидной железе был приобретен специальный набор инструментов. «А самая главная движущая сила — это интерес хирурга в прогрессе своих знаний и внедрении новых методов операций», — добавил врач.

Добавим, что классическим способом в Псковской областной клинической больнице ежегодно выполняется от 170 до 230 операций на щитовидной железе. По мнению Игоря Дитриха, соотношение классических и эндоскопических вмешательств будет постепенно увеличиваться в сторону последних.