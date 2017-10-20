Во избежание пожаров псковичам советуют проверить исправность печей

13:05, 20 октября 2017, ПАИ

Во избежание пожаров псковичам советуют проверить исправность печей. С такой рекомендацией к жителям региона обратился врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 20 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Павел Комаров сообщил, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления - наиболее распространенная причина пожаров. Также он отметил, что «со временем риски пожаров меняются», например, в связи с увеличением числа электроприборов.

Он попросил псковичей, которые видят, что в заброшенные деревенские дома въезжают неизвестные люди, информировать об этом МЧС и полицию.