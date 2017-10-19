572 пожара произошли в Псковской области за 9 месяцев

12:53, 20 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в Псковской области зарегистрированы 572 пожара. Об этом сообщил врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Павел Комаров 20 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В прошлом году, продолжил Павел Комаров, возгораний было 594, то есть наблюдается снижение на 3,7%. В этом году на пожарах погибли 55 человек (в 2016-м — 72), то есть на 23,6% меньше, в том числе погибли два ребенка (в 2016-м — 4).

Врио начальника управления также рассказал, что на протяжении нескольких лет отмечается тенденция снижения количества пожаров и смертей на них, но с наступлением осеннего периода и понижением температур возникает большое количество пожаров с гибелью людей. В частности, в прошлые выходные случилось 13 пожаров, на которых погибли 6 человек.