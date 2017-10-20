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Общество

Профилактическую информацию о пожарах доводят до псковичей через РПЦ

В Псковской области сотрудники МЧС доводят профилактическую информацию до жителей через Русскую православную церковь. Во время службы в церквях прихожанам озвучивают текст о правилах пожарной безопасности. Об этом заявил врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», сегодня, 20 октября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Павла Комарова, в Псковской области чаще всего люди гибнут на пожарах в частном жилом секторе. В этой связи сотрудники МЧС ведут профилактику в сельских поселениях, но донести информацию до каждого человека проблематично, заметил спикер. Сейчас в сельских населенных пунктах на автолавках размещают информацию о мерах пожарной безопасности. Также профилактическую информацию печатают на квитанциях за  ЖКУ.

По информации врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, в Псковской области 737 жилых дома социально незащищенных граждан оборудованы пожарными извещателями в рамках областной программы. Пожаров в таких домах не было зарегистрировано. Павел Комаров посоветовал жителям региона обзавестись такими извещателями за свой счет.

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