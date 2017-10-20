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Общество

Фальшивые банкноты обнаружены в Пскове, Великих Луках и Великолукском районе

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 19 октября, в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция обнаружила фальшивую денежную купюру достоинством пять тысяч рублей. В Великих Луках в местном финансовом учреждении обнаружены две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Кроме того, в кассе торгового предприятия Великолукского района также была изъята фальшивая пятитысячная купюра. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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