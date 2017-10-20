Шесть псковичей пришли на приём к вице-губернатору с жилищными вопросами

13:48, 20 октября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел в Пскове личный прием граждан. За помощью в решении жилищно-коммунальных проблем, расселения аварийного жилья и газификации к нему обратились шесть жителей Пскова и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для оказания помощи в решении вопросов предоставления качественных коммунальных услуг, расселения и ремонта жилья принято решение рекомендовать Государственному комитету Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства совместно с органами местного самоуправления провести детальную проверку заявлений граждан и сформулировать предложения по их решению.

Кроме того, в связи с завершением областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» Госкомитету рекомендовано провести анализ состояния имеющегося жилищного фонда области и дать предложения по расселению аварийных домов, не попавших в адресную программу.

По вопросам газоснабжения и газификации предложения по оказанию помощи заявителям дадут разъяснения Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике и ОАО «Газпром газораспределение Псков».

Органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть вопросы, находящиеся в их компетенции и принять все необходимые меры для их решения.

До окончательного решения поставленных вопросов они будут находиться на контроле у Александра Кузнецова.