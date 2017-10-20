О конкурсах «Молодежки ОНФ» рассказали псковичам активисты Народного фронта

17:07, 20 октября 2017, ПАИ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялась презентация конкурсов «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны». Встреча прошла на площадке регионального отделения ОНФ. В ней приняли участие старшеклассники из поселка Палкино, студенты Псковского государственного университета, представители молодежных общественных организаций региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Активисты Народного фронта рассказали участникам встречи о деятельности регионального отделения, а также о работе по проектам ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «За честные закупки», «Равные возможности – детям», о деятельности Центра мониторинга благоустройства городской среды.

«Все проекты очень важны и актуальны. К примеру, в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы уже добились ликвидации половины из отмеченных на интерактивной карте несанкционированных свалок в регионе. Работаем по «убитым» дорогам – добиваемся проведения качественного ремонта. Также выявляем необоснованные госзакупки, проводим мониторинги по доступной среде и качеству оказания госуслуг, различные акции. Наша задача – выявить проблему и добиться от чиновников исправления своих ошибок», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Особое внимание было уделено молодежному направлению Народного фронта и конкурсам «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны». Ребятам были продемонстрированы проморолики.

«Конкурсы «Молодежки ОНФ» для тех, кто стремится помочь другим, стремится сделать окружающий мир намного лучше. Например, Екатерина Сергеева из Великих Лук придумала мастер-классы по рисованию для детей, и эта инициатива уже преобразилась в масштабный цикл акций, которые проводятся в разных районах области и охватил более 400 участников. Еще одна акция «Мы – память» по благоустройству захоронений героев и участников Великой Отечественной войны тоже выросла в региональный проект. Эти инициативы направлены на конкурс «Не жди перемен! Твори перемены!». «Молодежка ОНФ» призвана объединить молодежь для реализации своих идей, инициатив и проектов вне зависимости от политической, социальной или культурной принадлежности. Ваши идеи и инициативы, направленные на формирование чувства социальной ответственности, самоорганизации и взаимопомощи, мы поддержим», – отметила член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.

По итогам встречи ее участники выразили интерес к деятельности «Молодежки ОНФ». «Новая платформа Народного фронта позволит молодым людям с активной жизненной и гражданской позицией найти возможность для самореализации», – сказала Плявинская.