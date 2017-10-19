Четыре пятитысячных купюры с признаками подделки изъяты в Псковской области

14:03, 20 октября 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в финансовом учреждении областного центра 19 октября была обнаружена фальшивая купюра достоинством пять тысяч рублей. В Великих Луках в местном финансовом учреждении обнаружены две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Также фальшивая пятитысячная купюра изъята из кассы торгового предприятия Великолукского района. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.