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Общество

Спрашивать лицензию у специалистов по обслуживанию печного оборудования рекомендуют псковичам в МЧС

Жителям Псковской области в МЧС рекомендуют спрашивать лицензию у специалистов по обслуживанию печного оборудования, поскольку это лицензионный вид деятельности. Об этом заявил врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Павел Комаров 20 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Павла Комарова, в настоящее время в регионе работают около 100 организаций,  оказывающих услуги по обслуживанию печного оборудования, их список размещён на сайте МЧС. «К сожалению, жители часто сами принимают меры по ремонту, работа не всегда проводится нужного качества», - подчеркнул он.

Также специалист  рассказал о случаях мошенничества, когда в дома приходят люди, представляющиеся сотрудниками госпожнадзора, и предлагают за деньги установить пожарные извещатели. Он заверил, что работники МЧС не оказывают платных услуг и установкой таких датчиков не занимаются. Павел Комаров призвал псковичей спрашивать  удостоверения у таких граждан, при возникновении подозрений звонить в пожарную часть, называть звание и фамилию сотрудников, если не подтвердится информация, то следует обращаться в правоохранительные органы.

Спикер добавил, что пожарный извещатель можно купить в магазине и установить самостоятельно: при попадании дыма датчик срабатывает и издает громкий сигнал, который точно разбудит человека и поможет избежать ночной трагедии. Стоит такой прибор не более тысячи рублей.

При желании, добавил Павел Комаров, можно установить в доме и систему пожаротушения. Также он призвал псковичей приобретать системы первичного пожаротушения, например, огнетушители.

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