«Красную гулянку» 1927 года устроят в Михайловском 4 ноября

14:58, 20 октября 2017, ПАИ

4 ноября в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», устроят «красную гулянку» 1927 года.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, реконструкцию событий почти вековой давности готовят по документам и материалам, запечатлевшим хронику жизни Опочецкого уезда Псковской губернии. Интерьеры заповедного Центра музейных и творческих программ в Бугрово, где пройдёт «гулянка», будут оформлены в стиле сельского клуба первых лет советской власти.

Помимо этого, в программу «Ночи искусств», в память о столетии Октябрьской революции, решили включить «Ночь истории», в которой пройдет «Урок письма» по букварю 1920 года и лекцию на тему «Россия — родина моя».

Подробнее об акции и времени каждого её «пункта» можно прочесть на официальном сайте музея.