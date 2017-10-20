РСХБ предоставил 100 млрд рублей по программе льготного кредитования
В рамках механизма льготного кредитования объем средств, предоставленных Россельхозбанком сельскохозяйственным производителям и предприятиям АПК, достиг 100 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
РСХБ является ключевым банком – партнером Минсельхоза России по данной программе, обеспечивая основной объем выдач льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых.
Существенная доля средств – порядка 30% – предоставлена Банком на развитие растениеводства, что способствовало общей интенсификации данной сферы и, как следствие, повышению урожайности зерновых и бобовых культур в 2017 году. По прогнозам Минсельхоза России, урожай текущего года может стать рекордным за последние 100 лет и составит порядка 130 млн тонн.
Поддержкой Банка в рамках нового механизма воспользовались порядка 2 тысяч заемщиков.