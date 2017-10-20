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Общество

РЕВИЗИЯ: Как устроена работа врача Скорой помощи

Скорая помощь – своего рода «медицинский спецназ». Ведь там работают люди, которые первыми прибывают на место происшествия и к которым все мы обращаемся в критические минуты. От их оперативности и профессионализма регулярно зависят жизни людей. Их чуть ли не боготворят спасенные и их близкие. Но им же, зачастую, достается изрядная доля критики. Фотокорреспондент Псковского агентства информации побывала на Станции скорой помощи, присоединилась к одной из бригад и попыталась понять, каково приходится тем, кого мы с нетерпением ждем в час беды.

Псковская Станция скорой помощи располагается на улице Народной, дом 17. Кстати, сюда может прийти любой житель города в надежде получить скорую помощь. Такое тоже нередко бывает.

Рабочий день начинается в 8 утра. Смена врача длится 24 часа, до 8 утра следующего дня. Каждый день на смену выходит от 13 до 16 бригад. В общей сложности в течение суток на Станции скорой помощи задействованы от 26 до 32 медиков.

На станции работают три оператора. Два из них принимают входящие звонки, а третий переводит их в статус вызова и назначает на них бригады. По словам операторов, в сутки на псковскую Станцию скорой помощи поступает не менее 400 вызовов. В половине случаев следует выезд бригады. Еще 50% обращений носят характер консультаций: горожане осведомляются о действии лекарств или том, как самостоятельно оказать помощь больному.

В комнате суточного запаса медикаментов врачам ежедневно выдают укомплектованные сумки-укладки со всем необходимым для разного рода случаев.

Сергей Трофимов состоит в бригаде № 13. Он окончил Псковское медицинское училище и уже более 12 лет работает на Станции скорой помощи. Травить «медицинские байки» Сергей наотрез отказывается: работа, говорит, рутинная. Но особых случаев, конечно, хватает: в работе Скорой хватает и грязи, и крови.

Не так давно область шокировал случай нападения неадекватного мужа беременной женщины на фельдшера Скорой. Не могу не спросить Сергея, были ли такие случаи в его практике. По его словам, агрессивные пациенты встречаются, но редко. Впрочем, он признает, что его пример не вполне репрезентативен: «Обычно со мной предпочитают не конфликтовать, я крупный мужчина».

Как правило, Сергей работает в паре с медицинской сестрой, но случается что он отправляется на смену один. 

Водители скорой помощи работают по 12 часов.

Во время их пересменка у врачей есть возможность перекусить. Благо, на станции есть кухня, где можно разогреть себе еду. Но это в теории. А на самом деле, при плотном графике вызовов найти время на обед едва удается.

Куда важнее сон. С 2 до 4 часов ночи, бывает, удается прилечь в комнате отдыха для врачей. Но смена смене рознь, поясняет Сергей.

Рядом всегда планшетный компьютер: именно на него теперь пересылается информация о вызовах. Его звуковой сигнал и голос оператора по селектору будят врача и тот «по пожарному» собирается к пациенту.

Планшеты на вооружение Скорой приняты с мая этого года по требованию Минздрава. «Мне сложности это не составляет, - рассказывает Сергей. - Но у коллег постарше эти нововведения вызывают некоторые затруднения». Сам он с компьютером «на ты», и в свободное время больше всего он любит играть в компьютерные онлайн-игры: DOTA и Total war: Warhammer.

С 8 утра и до 11 Сергей успел посетить четыре вызова. С момента, когда пациент дозвонился, и до того, как врач окажется у него на пороге, по норме должно пройти не более 20 минут. На самом вызове время не нормируется. «Всякое может быть…», - философски отмечает Сергей.

Документооборот почти полностью ведется в электронном виде. Вернувшись с вызова врач заполняет специальную форму на компьютере и распечатывает ее.

После суточной смены положены трое суток отдыха. Но многие молодые врачи работают по графику «сутки через сутки». Так что послезавтра Сергей Трофимов снова заступит на дежурство. 

Дарья Хваткова
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