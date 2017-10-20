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Культура

Очередной этап областного фестиваля-конкурса «Песня русская» пройдёт в Порхове

22 октября в 12:00 в Порховском социально-культурном комплексе состоится очередной зональный этап областного фестиваля-конкурса «Песня русская». В нем примут участие хоровые коллективы, ансамбли, солисты из Дедовичского, Порховского, Гдовского, Островского, Палкинского, Новоржевского районов, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре. 

Затем жюри подведёт итоги прошедших 4-х зональных конкурсов и примет решение о приглашении лучших исполнителей народной песни - взрослых и детских хоров, ансамблей, вокалистов из всех районов Псковской области - на заключительный гала-концерт.  Праздничный концерт с участием лучших исполнителей состоится в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) 4 ноября, в День народного единства.

Отметим, ежегодный конкурс «Песня русская» проводит Центр народного творчества с 2009 года в целях сохранения и развития народно-певческих традиций и выявления ярких, самобытных исполнителей народной песни. Он способствует развитию творческих контактов между коллективами и исполнителями, обмену опытом. Благодаря этому проекту создаются новые ансамбли, обогащается их репертуар, жители региона могут познакомиться с талантливыми исполнителями народной песни.

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