Новинки в армянском кинопрокате

14:34, 20 октября 2017, ПАИ

С пятого октября на телеэкранах появилось долгожданное продолжение кинокомедии армянского производства под названием Супер Мама 2 от Армана Марутяна и Ваагна Хачатряна. Если вы следите за новинками в кинематографе, то непременно должны оценить режиссуру и игру актеров в этом сериале, поскольку его первая часть заслужила хорошие отклики.

Итак, давайте более детально рассмотрим сюжет этой киноленты, чтобы узнать о том, как здесь разворачиваются события. С самого начала зритель увидит женскую исправительную колонию. Разумеется, такой поворот событий на первых минутах киноленты вызывает некоторое недоумение, ведь это место далеко от того, что могло бы подойти для веселого и шуточного сюжета. Возможно, сценаристы и режиссеры таким образом решили высмеять что-либо? А чтоб сохранить интригу и сразу не раскрывать все карты, мы не будем отвечать на этот вопрос, а каждый зритель сам для себя сможет сделать определенные выводы.

Еще одной неожиданностью для нас станет то, что главный герой по имени Гарик покажется на экране в непривычном и смешном женском образе. Сложно сразу сказать, почему сценаристы решили построить сюжет именно таким образом. Но чтобы понять ход их мыслей необходимо досмотреть фильм до самого конца. И несмотря ан то, что сразу же с первых минут просмотра нас начинают мучить вопросы и непонимания всего происходящего, можно сразу с уверенностью сказать, что этот фильм является уникальным в своем роде, и критики утверждают, что эта кинокартина будет чем-то новым для всего армянского кинопроката. Но только зрители сами для себя будут решать то, насколько удачной получилась эта кинокартина.

Особого внимания заслуживает то, что в этом фильме все мы сможем увидеть игру таких замечательных актеров, как Рафаэль Ераносян, Гарик Папоян, Ани Хачикян и многих других. Стоит отметить что в продолжении фильма сценаристы приняли решение изменить роль героини Кары, которой во второй части кинокартины будет пять полных лет. Так же в новой части зрители увидят еще больше новых героев с интересными характерами и историями. В роли новых персонажей будут играть такие актеры, как Сепух Апикян, Татев Мелконян, Эва Хачатрян, Нарина Восканян и Лили Элбакян. Интересно, насколько удачным будет такое вливание пополнения в новую часть полюбившейся многим кинокартины. Возможно, именно такой ход поможет освежить сюжет и придать ему новых красок.