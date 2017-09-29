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Экскурсии в ОАЭ – путешествие в сказку, которая становится реальностью

Путешествие в Объединенные Арабские Эмираты – доказательство того, что сказочный отдых существует. Не найдется туриста, который не мечтал посетить ОАЭ. Это страна больших возможностей, где жизнь не замирает даже на минуту. Уникальность Эмиратов в том, что здесь тесно сплетаются многовековые традиции и современные достижения цивилизации. Поэтому каждый гость сможет найти развлечение по душе, а разнообразные экскурсии в ОАЭ позволят посмотреть на эту страну с разных сторон. Перед Вами откроется завораживающая красота Персидского залива, великолепие пустыни, величество современной архитектуры.

Экскурсия в Абу-Даби – Зеленый Город

экскурсии в оаэ

Если Вам посчастливилось отправиться в Арабские Эмираты, то не пожалейте времени, и посетите столицу этого удивительного государства. Обзорная экскурсия в Абу-Даби с русскими гидом – это возможность изучить историю страны, увидеть собственными глазами крупнейшие парки, мечети, небоскребы, торговые центры. Здесь удивительным образом сочетается бурная современная жизнь и традиции восточных народов. В Абу-Даби можно посетить нетронутые пляжи, протяженность которых составляет более 400 километров.

Столицу Эмиратов достаточно часто называют «Зеленым городом». И в этом нет ничего удивительного, так как здесь расположено множество парков, где можно устроить пикник, сыграть в гольф и просто полюбоваться красивыми пейзажами. Экскурсия в этот удивительный и уникальный в своем роде город познакомит Вас с такими достопримечательностями, как:

Яхта Дубай: размеренный и степенный отдых

яхта дубай

После познавательных и интересных экскурсий самое время арендовать яхту и насладиться морской прогулкой. Любая яхта Дубай может быть арендована на 2 и более часов как по прибытию в Дубаи, так и заранее через интернет. Яхта может стать идеальным местом для тихого и размеренного семейного отдыха, празднования свадьбы или дня рождения. Многие отправляются на арендованных суднах в Персидский залив, чтобы насладиться рыбалкой.

И это только несколько примеров того, как можно весело и беззаботно провести время в Дубаи. Каждый гость сможет раскрасить свои будни яркими красками, и увезти массу приятных воспоминаний.

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