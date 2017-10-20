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Общество

«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове

Сегодня, 20 октября, в Пскове на берегу реки Великой местные рыбаки обнаружили «подозрительную» пену. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель общественной организации «Свободный берег» Игорь Батов.

По его словам, пену обнаружили не в первый раз. Общественники выехали на берег реки и проверили участки до реки Череха включительно, чтобы установить источник пены. «Сброс идет откуда-то выше по Черехе, то есть ни водоканал, ни РЖД в Псков-3 с мойкой вагонов в реке Промежицы не причастны».

Общественники направили письмо и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадию Полоцкому, который обещал сегодня же провести выездную проверку с целью выявления причин появления пены в Великой.

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