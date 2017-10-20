1
18:14
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
18:11
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
17:09
«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове
16:40
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
15:45
РЕВИЗИЯ: Как устроена работа врача Скорой помощи
15:02
Барельеф Ленина в Пскове закрыт на реставрацию
14:56
«Генетически обусловленный самородок» выдвинут на премию «Народное признание»
Еще новости
Общество

Барельеф Ленина в Пскове закрыт на реставрацию

Ленинский барельеф на Советской, 15 в Пскове - здание, известное как дом Брылкина (памятник архитектуры XVIII века), - отреставрирует его автор Сергей Беджанов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил первый секретарь Псковского городского комитета КПРФ, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов.

Фото из Instagram @dcim

По словам Дмитрия Михайлова, работы по реставрации и очистке барельефа планируется завершить в течение двух дней. «Мы специально пригласили Сергея Беджанова из Петербурга. Он за символические деньги согласился нам помочь. Ведь его тоже волнует судьба барельефа. Надеемся, что к 100-летию революции всё будет готово», - отметил депутат.

Сейчас рабочие закрывают барельеф досками, чтобы уберечь прохожих и саму памятую доску.

Напомним, что в здании на Советской, 15, в которой в то время располагался почтовый дом, в 1900 году Владимир Ленин получал литературу, отправленную в Псков из его Сибирской ссылки. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
20 октября 2017
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
20 октября 2017
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове
20 октября 2017
«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
20 октября 2017
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
Барельеф Ленина в Пскове закрыт на реставрацию
20 октября 2017
Барельеф Ленина в Пскове закрыт на реставрацию 1
«Генетически обусловленный самородок» выдвинут на премию «Народное признание»
20 октября 2017
«Генетически обусловленный самородок» выдвинут на премию «Народное признание»
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
20 октября 2017
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
20 октября 2017
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств

Идет загрузка...