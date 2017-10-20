Барельеф Ленина в Пскове закрыт на реставрацию

15:02, 20 октября 2017, ПАИ

Ленинский барельеф на Советской, 15 в Пскове - здание, известное как дом Брылкина (памятник архитектуры XVIII века), - отреставрирует его автор Сергей Беджанов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил первый секретарь Псковского городского комитета КПРФ, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов.

По словам Дмитрия Михайлова, работы по реставрации и очистке барельефа планируется завершить в течение двух дней. «Мы специально пригласили Сергея Беджанова из Петербурга. Он за символические деньги согласился нам помочь. Ведь его тоже волнует судьба барельефа. Надеемся, что к 100-летию революции всё будет готово», - отметил депутат.

Сейчас рабочие закрывают барельеф досками, чтобы уберечь прохожих и саму памятую доску.

Напомним, что в здании на Советской, 15, в которой в то время располагался почтовый дом, в 1900 году Владимир Ленин получал литературу, отправленную в Псков из его Сибирской ссылки.