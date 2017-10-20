В Пскове пройдет 49-й семинар Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России

17:17, 20 октября 2017, ПАИ

23-24 октября в Пскове пройдёт 49-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, темой заседания станет обеспечение равных прав граждан Союзного государства.

В работе семинара примут участие представители Псковской области, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, постоянного Комитета Союзного государства, международных организаций и межгосударственных образований, а также делегации субъектов Российской Федерации и Белоруссии из представителей органов исполнительной и законодательной властей, научного сообщества.

В ходе заседания будут обсуждаться отрасли законодательства двух стран, подлежащие гармонизации в целях обеспечения равных прав граждан, а также формы и методы обеспечения гражданского равноправия. Также участникам встречи предстоит проанализировать опыт Европейского союза, Совета Европы, Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза, региональную практику в обеспечении равных прав граждан.

По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств и другим заинтересованным структурам.

Кроме того, депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в рамках своего визита в Псков проведут заседание комиссии по законодательству и регламенту и вместе с участниками семинара примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Отметим, что постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно он собирает сторонников интеграции России и Белоруссии для рассмотрения актуальных вопросов сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства и выработки решений по вопросам дальнейшего развития российско-белорусских отношений.