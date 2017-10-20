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Общество

56 заявок на участие в программе формирования комфортной среды подали псковичи в УГХ

По состоянию на 20 октября в Управление городского хозяйства администрации города Пскова поданы 56 заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», из них 7 - на общественные территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня, 20 октября, заместитель главы города Пскова, депутат по округу № 8 Елена Полонская подала в УГХ 9 заявок на участие в программе. По еще 4 заявкам формируется пакет документов. Большая часть дворовых территорий из заявок Елены Полонской требуют замены асфальтового покрытия, организации парковочных мест, установки детской и спортивной площадки. Одна из заявок призвана обеспечить проезд автотранспорта к нескольким многоэтажкам. Елена Полонская подчеркнула, что считает приоритетным критерием в отборе заявок в программу состояние двора: по одному из адресов, который подан в программу сегодня, ремонта не было более сорока лет.

Депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Дмитрий Михайлов также активно участвуют в работе над заявками в программу по избирательным округам. Так, Григорий Стороненков подал документы на благоустройство двух общественных пространств. Каждый из готовых проектов поддержали более 200 жителей округа. Еще по трем территориям ведется подготовка и обсуждение планировки с жителями. Кроме того, собственникам 18 многоквартирных домов депутат оказал помощь в подготовке проектов благоустройства дворовых территорий и оформления документации. Заявки успешно приняты в УГХ. Дмитрий Михайлов предоставил пакет документов для благоустройства 3 территорий, в том числе одного сквера на Запсковье.

Напомним, ремонт дворов в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году планируется завершить 1 ноября. К этому же сроку заканчивается прием заявок для участия в программе на ближайшие годы.

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