Строители продолжают собирать пролеты великолукского путепровода

17:22, 20 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках продолжается возведение автодорожного путепровода через железную дорогу. Строители приступили к монтажу металлоконструкций правого направления пролетного строения основного путепровода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном комитете Псковской области по транспорту, на путепроводе уже произведено бетонирование монолитной плиты проезжей части левого направления основного путепровода, выполняются работы по устройству оклеечной гидроизоляции.

Также производится монтаж металлоконструкций эстакады съезда, прокладка ливневой канализации и обратная засыпка подпорных стен основного путепровода с послойным уплотнением.

Напомним, автодорожный путепровод призван решить главную транспортную проблему Великих Лук — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года, однако уже в конце этого года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).