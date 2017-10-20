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Общество

12 новых автомобилей получили районные отделения МВД в Псковской области

20 октября в Пскове в  Иркутском переулке возле административного здания областного УМВД состоялась передача ключей от новых служебных автомобилей представителям различных полицейских подразделений территориальных отделов МВД России на районном уровне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в распоряжение ведомства поступили 12 автомобилей.

Обращаясь к собравшимся, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин подчеркнул, что данное мероприятие приурочено к предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и столетию образования советской милиции. По его словам, эта техника  должна сослужить хорошую службу в повседневной деятельности псковских полицейских по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств.

Затем прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы органов внутренних дел за девять месяцев текущего года. При обсуждении результатов оперативно-служебной деятельности подразделений и служб ОВД области было отмечено, что за прошедший период личный состав обеспечил на должном уровне общественный порядок и безопасность на территории региона.

На совещании определены конкретные меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности работы  стражей порядка по противодействию преступности.

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