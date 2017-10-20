Более 500 кг подкарантинной продукции из Белоруссии задержаны на границе в Псковской области

17:26, 20 октября 2017, ПАИ

19 октября в фитосанитарном контрольном пункте пропуска Долосцы Себежского района был запрещен ввоз из Белоруссии двух партий подкарантинной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

460 кг свежих яблок не впустили в Россию по причине нарушения требований Россельхознадзора - отсутствия в фитосанитарном сертификате информации о месте производства и хранения перемещаемой продукции. 125 кг свежих овощей (перца, тыквы, томатов) не пропустили через границу из-за предоставления недействительного фитосанитарного сертификата.

Решение о запретах принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Грузы возвращены на сопредельную территорию. Представитель их владельцев привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.