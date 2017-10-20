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Общество

Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)

Псковские реставраторы заварили швы и трещины, устранив конструктивные дефекты крепления одного из вымпелов на памятнике дружине Александра Невского, расположенному на горе Соколиха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ).  

Ремонтные работы на памятнике дружине Александра Невского

Как стало известно ПАИ, поводом для реставрационных работ стала публикация одного из региональных СМИ. В ней главный специалист института «Росстройпроект» Олег Ивченко утверждал, что возвышающиеся над монументом металлические знамена «могут обрушиться в любой момент».

Ремонтные работы на памятнике дружине Александра Невского

Специалистами Научно-производственного центра «был проведён визуальный осмотр монумента «Ледовое побоище», по результатам которого был установлен ряд конструктивных дефектов в деталях памятника, в частности - крепления вымпела. Была произведена сварка швов и реставрация трещин на знаменах монумента», - говорится в сообщении пресс-службы НПЦ.

В 2017 году представители НПЦ также осуществили ремонтно-реставрационные работы крыльца у главного входа в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша». Там, как пояснили ПАИ представители организации, «был выполнен демонтаж кирпичных опор крыльца с заменой на конструкции удовлетворяющие требованиям надежности и безопасности», «работы по ремонту конструкции крыши и покрытия крыши, а так же демонтаж декоративного убранства с последующим его воссозданием, в том числе утраченных элементов».

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша»

В Пскове специалисты НПЦ провели работы по ремонту балкона, архитектурных деталей, восстановлению геометрии элементов и устранению трещин на фасаде памятника архитектуры «Доходный дом Викенгейзера» (Октябрьский, 4). 

«Доходный дом Викенгейзера» (Октябрьский, 4).

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