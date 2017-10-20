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Общество

Ремонт дороги ведётся в дедовичской деревне Сорокино

В Дедовичском районе ГБУ ПО «Псковавтодор» выполняет ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Порхов - Успенье на участке км 53+525-км 55+825, проходящем через деревню Сорокино, общей протяженностью 2,3 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по транспорту.

Выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Выполняется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

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