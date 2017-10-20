Конкурс «Я и пожарная безопасность» стартовал в Псковской области

17:55, 20 октября 2017, ПАИ

В тринадцатый раз в Псковской области состоялась социальная акция «Детство-территория безопасности», которая по традиции дала старт областному конкурсу «Я и пожарная безопасность».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 20 октября в зале Дома офицеров собрались четвероклассники - конкурсанты 2017-2018 учебного года, которым ещё только предстоит изучать основы пожарной и электробезопасности. Также в зале присутствовали гости и члены жюри, которые будут оценивать знания и творческие способности участников конкурса: представители управления, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственного управления образования региона, областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Ведущая праздника, старший методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Таганова в ходе официальной части поздравила всех присутствующих с началом конкурса, представила членов жюри и рассказала ребятам о том, что это за соревнования и как они будут проходить. Кроме того, ведущая отметила, что 2017 год – юбилейный. «В этом году отмечается 85 лет гражданской обороне России, а Всероссийскому добровольному пожарному обществу – 125 лет», - сказала она. Как зарождалось и развивалось ВДПО на протяжении этих лет все присутствующие смогли увидеть в фильме «125 лет ВДПО», продемонстрированном на большом экране.

Затем с приветственным словом к участникам конкурса обратились специалист по социально-ориентированной деятельности Псковского областного отделения ВДПО Анна Самойлова и консультант Государственного управления образования Псковской области Наталья Малахова. После состоялось награждение Натальи Малаховой медалью МЧС России «25 лет МЧС России».

Торжественную часть мероприятия продолжило выступление двух членов дружины юных пожарных, учащихся 7-го класса школы №11, которые рассказали ребятам о своём участии в конкурсе и о том, какие испытания предстоит пройти конкурсантам.

Затем присутствующим продемонстрировали небольшой видеоролик команды-финалиста прошлого года – дружины юных пожарных школы №11 о правилах пожарной, электробезопасности, в котором главную роль сыграл питомец педагога-организатора учреждения Елены Балыковой бордер-колли Чиф.

Затем бригада энергетиков показала участникам акции работу по замене электрической лампочки на фонарном столбе, а огнеборцы 2-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» подали воду из пожарных стволов и продемонстрировали, как выдвигается автолестница.

После мероприятия все желающие смогли подойти к пожарным машинам и сфотографироваться на их фоне.