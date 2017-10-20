0
18:14
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
11:21
В персональном составе Псковского областного Собрания 6-го созыва ожидаются изменения
11:12
Врио губернатора намерен внести изменения в систему органов исполнительной власти Псковской области
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
09:42
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
15:38
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт
15:16
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся
Еще новости
Политика

Владимир Яников о работе ПАСЗР: Мы пытаемся исправить те федеральные законы, которые не работают в полном объёме в субъектах

«Все регионы Северо-Запада друг на друга похожи, поэтому абсолютно все вопросы, которые стояли сегодня на заседании, касались и Псковской области. Мы пытаемся оказать помощь федеральному законодателю, исправить те федеральные законы, которые не работают в полном объеме в субъектах», - так прокомментировал итоги работы постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам председатель Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, заседание проходит в Пскове с 19 по 21 октября. В нём участвуют законодатели из 11 регионов.

Владимир Яников признал, что примеров, когда федеральные законодатели прислушиваются к региональным парламентариям, немного. «На местах мы знаем свои проблемы лучше, и поэтому этими заседаниями, этими законопроектами мы хотим заставить федерального законодателя прислушиваться к нам», - заключил Владимир Яников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
20 октября 2017
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
В персональном составе Псковского областного Собрания 6-го созыва ожидаются изменения
20 октября 2017
В персональном составе Псковского областного Собрания 6-го созыва ожидаются изменения
Врио губернатора намерен внести изменения в систему органов исполнительной власти Псковской области
20 октября 2017
Врио губернатора намерен внести изменения в систему органов исполнительной власти Псковской области 2
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
19 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона 3
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт
16 октября 2017
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт 1
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся
16 октября 2017
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся 4
Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России»
13 октября 2017
Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России» 1

Идет загрузка...