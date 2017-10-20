Владимир Яников о работе ПАСЗР: Мы пытаемся исправить те федеральные законы, которые не работают в полном объёме в субъектах

17:30, 20 октября 2017, ПАИ

«Все регионы Северо-Запада друг на друга похожи, поэтому абсолютно все вопросы, которые стояли сегодня на заседании, касались и Псковской области. Мы пытаемся оказать помощь федеральному законодателю, исправить те федеральные законы, которые не работают в полном объеме в субъектах», - так прокомментировал итоги работы постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам председатель Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, заседание проходит в Пскове с 19 по 21 октября. В нём участвуют законодатели из 11 регионов.

Владимир Яников признал, что примеров, когда федеральные законодатели прислушиваются к региональным парламентариям, немного. «На местах мы знаем свои проблемы лучше, и поэтому этими заседаниями, этими законопроектами мы хотим заставить федерального законодателя прислушиваться к нам», - заключил Владимир Яников.