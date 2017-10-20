Проблемы при реализации КоАП РФ в регионах обсудили парламентарии Северо-Запада

17:58, 20 октября 2017, ПАИ

В рамках заседания постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по правовым вопросам состоялась дискуссия по проблемам, возникающим при реализации Кодекса РФ об административных правонарушениях на территории Северо-Западного федерального округа. Региональные парламентарии сошлись во мнении, что необходим концептуальный пересмотр разграничения полномочий, установленных федеральным законодательством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Полномочия разграничиваются федеральным законодательством, но регионы разные, и в каждом есть свои особенности: либо нет прямого состава, либо не устраивают размеры штрафов, либо не совпадаем по должностным лицам, которые имеют право составлять протокол», - охарактеризовал существующую ситуацию приглашённый участник заседания директор правового департамента администрации губернатора Архангельской области и правительства региона Игорь Андреечев.

Согласившись с коллегой, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров, отметил, что немало и общих проблем. «Парковка на газонах – бич всей России, не только Северо-Запада. Надо подключиться всем регионам и продвигать точечные изменения конкретных составов», - предложил депутат.

Парламентарий из Калининграда Михаил Чесалин обратил внимание на правонарушения, связанные с нарушением трудовых прав. «Редко поднимается эта тема, и привлечение по этим статьям практически отсутствует. Работодатель месяцами может не выплачивать зарплату, а ему только выписывается предупреждение», - сказал заместитель председателя постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Калининградской областной Думы и вызвался лично подготовить поправки в федеральное законодательство.

«Ключевая проблема состоит в том, чтобы региональные и муниципальные власти, те, кто работает в каждом посёлке, в каждом городе, имели реальные инструменты для наведения порядка», - резюмировал предложения коллег председатель постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам Денис Четырбок.

«Сейчас штрафы, которые могут вводить регионы, слишком маленькие и зачастую нелегальным торговцам проще заплатить штраф, нежели соблюдать все требования, установленные законом», - сказал депутат и подчеркнул, что от этого страдают граждане, которые не получают «белую» зарплату, и потребители, которым предоставляют некачественные услуги, и региональные бюджеты, теряющие налоговые поступления.

Председатель постоянного комитета подчеркнул, что консолидированная позиция парламентариев – отдать регионам большие полномочия. «Это важно как для больших мегаполисов, так и для поселковых территорий», - заключил Денис Четырбок.

Кроме того, в ходе заседания депутаты обсудили и другие вопросы. В частности, парламентарии ознакомились с опытом Петербурга по ограничению продажи электронных систем доставки никотина несовершеннолетним – соответствующий законопроект депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга планируют принять на ближайшей сессии. «Проблема зашла очень далеко. Если раньше школьники курили и прятались, то здесь они даже не прячутся, справедливо отмечая, что это не сигареты. Но такие устройства сегодня не проходят сертификацию. Есть целые мини-фабрики по производству таких смесей. Сами торговцы говорят, что нет законных инструментов для ограничений продажи такой продукции несовершеннолетними», - указал на проблему Денис Четырбок. Председатель правового комитета предложил коллегам из регионов последовать примеру Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и принять подобные законы.

Поддержку членов постоянного комитета ПАСЗР получила ещё одна законодательная инициатива коллег из северной столицы – чтобы оградить пожилых людей от нечистых на руку торговцев биологически активными добавками предлагается внести поправки в Федеральный закон «О рекламе» с целью обязать печатать рекламу БАДов только прописными буквами, жирным шрифтом максимально крупного размера.

Также парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу, направленную на ужесточение мер ответственности лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность в сфере транспорта по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сегодня нелегальным перевозчикам грозит штраф в размере 500 рублей, что не стимулирует их регистрироваться и уплачивать налоги. По мнению региональных законодателей, увеличение размеров штрафов станет действенной мерой по борьбе с незаконным предпринимательством.

Подводя общий итог заседания постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам, Денис Четырбок заметил, что уложиться в запланированный регламент не удалось – вместо запланированных двух часов дискуссия продлилась три часа. «Это свидетельствует о том, что были подняты острые и актуальные вопросы, а дискуссия была интересной, конструктивной и содержательной», - подытожил парламентарий.