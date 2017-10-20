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Общество

Деятельность Фонда ЖКХ будет продлена на год

Госдума приняла законопроект о продлении деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Согласно предложению ведомства, при координации министерства Фонд ЖКХ будет оказывать содействие и контроль в завершении расселения аварийного жилья регионам, где был выявлен дополнительный объем аварийного жилищного фонда, предназначенный для расселения и признанный таким до 1 января 2012 года. Данный порядок будет установлен до запуска новых постоянно действующих механизмов расселения. Для дальнейшего рассмотрения документ будет направлен в Совет Федерации.

«Необходимо, чтобы все регионы завершили программу расселения, и люди получили новое комфортабельное жилье. По итогам выполнения этой задачи в Правительство будут направлены предложения о поощрении успешных регионов и ответственности тех, кто нарушил установленные сроки. Но главная задача - обеспечить расселение запланированных объемов в полной мере, и продолжение срока деятельности работы Фонда ЖКХ направлено на ее выполнение», - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Документ разработан при участии Минстроя России в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Госсовета Российской Федерации и Комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации.

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