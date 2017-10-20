Анализ всех проблемных объектов долевого строительства проведёт Минстрой до конца года

23:05, 20 октября 2017, ПАИ

По поручению председателя Правительства России Дмитрия Медведева Минстрой России до конца года проведёт пообъектный анализ проблемных домов, где есть пострадавшие участники долевого строительства. Об этом 20 октября заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень после совещания по восстановлению прав граждан участников строительства многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минстроя.

По словам премьер-министра, данные по оценке пострадавших граждан сильно расходятся, нужно в кратчайшие сроки завершить пообъектный анализ проблемных домов. Михаил Мень отметил, что сейчас ведомство оперирует цифрами, которые представили субъекты РФ в подготовленных ими «дорожных картах» по решению проблем обманутых дольщиков. В них входят 830 «проблемных объектов» в 72 регионах страны. «Это 1592 жилых дома», - заметил министр.

В реестры пострадавших граждан сейчас включено 36,6 тыс. участников строительства. «Включение в реестр носит заявительный характер. При этом, по данным регионов, число участников долевого строительства таких объектов может составлять как минимум 86 тыс. человек», - прокомментировал глава Минстроя России.

Михаи Мень рассказал, что для уточнения полученных данных будет проведен пообъектный анализ перечня с участием региональных органов власти, Росреестра, включая натурный осмотр и оценку стадии готовности. С участием граждан будет сформирован реестр пострадавших на основе данных Росреестра, субъектов РФ, Госдумы, базы судебных решений. «К новому году будем иметь точную цифру», - подчеркнул Михаил Мень.

По его словам, в Минстрое России также не удовлетворены тем, что в «дорожных картах» больше чем по 270 проблемным объектам не определены сроки достройки домов. Региональным властям следует обратить внимание на данные объекты и выполнить поручение до конца.